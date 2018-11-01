"Моя территория" приглашает на репетицию Нового года

| Фото: мультицентра "Моя территория" | Фото: мультицентра "Моя территория"

Как подготовиться к новогодним праздникам вовремя и в каком костюме встретить Новый год расскажут тюменцам в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 29 ноября в 19 часов.

Профессиональный стилист-имиджмейкер Анастасия Анохина поделится лайфхакахами, которые помогут сделать праздник веселым, интересным и незабываемым. Организаторы обещают после мероприятия устроить караоке-баттл. Необходима регистрация на сайте, сообщают в мультицентре.

Дарья Казакова