  • 23 ноября 201823.11.2018пятница
  • USD65,6067
    EUR74,8048
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-восточный

"Моя территория" приглашает на репетицию Нового года

Общество, 08:40 23 ноября 2018

мультицентра "Моя территория" | Фото: мультицентра "Моя территория"

Как подготовиться к новогодним праздникам вовремя и в каком костюме встретить Новый год расскажут тюменцам в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 29 ноября в 19 часов.

Профессиональный стилист-имиджмейкер Анастасия Анохина поделится лайфхакахами, которые помогут сделать праздник веселым, интересным и незабываемым. Организаторы обещают после мероприятия устроить караоке-баттл. Необходима регистрация на сайте, сообщают в мультицентре.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# имидж , караоке , моя территория , Новый Год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:41 23.11.2018Тюменская область вошла в десятку "цифровых" регионов страны
10:30 23.11.2018Нарушения ритма сердца тюменские врачи исправят с помощью новых технологий
09:57 23.11.2018Тюменцев приглашают стать участниками конкурса "Юный Морозко"
09:46 23.11.2018Чемпионат Тюменской области по правовой грамотности пройдет в Тюмени