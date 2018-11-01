Роспотребнадзор: около пятнадцати тонн кондитерских изделий снято с реализации

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Около 15 тонн кондитерских изделий снято с реализации за 9 месяцев 2018 года, сообщает Роспотребнадзор.

По санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовано более 7 тысяч проб кондитерских изделий, по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины), не соответствующих нормативам проб не обнаружено.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) за 9 месяцев 2018 г. составил 4,16% (2017 г.- 5,37 %), что в пределах среднемноголетних значений.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 2,92% (2017 г.- 3,68 %).

Ситуация по качеству кондитерских изделий остается на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.