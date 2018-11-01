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Тюменка заплатила по долгам, чтобы не потерять машину

Общество, 14:05 22 ноября 2018

УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Тюменка отказалась открывать дверь судебному приставу, но оплатила задолженность в 220 тыс. рублей, испугавшись перспективы остаться без иномарки, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов Тюменской области.

В отношении тюменки ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании 220 тыс. рублей. Поскольку женщина не принимала мер для погашения задолженности, на ее автомобиль Hyundai Solaris был вынесен запрет на регистрационные действия.

Не попав в квартиру должницы, пристав осмотрел территорию двора и обнаружил ту самую иномарку. Только в момент изъятия транспортного средства тюменка все-таки открыла дверь и вышла посмотреть, как увозят ее автомобиль. Чтобы вернуть машину, женщина в течение трех дней оплатила задолженность в полном размере.

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# долги , судебные приставы

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