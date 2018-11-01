Чемпионат Тюменской области по правовой грамотности пройдет в Тюмени

| Фото: www.zspp.ru | Фото: www.zspp.ru

Следующие две игровые сессии чемпионата Тюменской области по правовой грамотности среди молодежи пройдет в Тюмени 30 ноября и 1 декабря, сообщает ТИУ.

В состязании могут принять участие учащиеся школ, сcузов, вузов Тюменской области, а также молодые специалисты, не имеющие юридического образования в возрасте от 14 до 23 лет. Участие бесплатное. Регистрация обязательна на сайте Западно-Сибирской правовой палаты.

Четвертая игровая сессия первого открытого чемпионата прошла в Тобольске 17 ноября. Команды проверили правовые знания по авторскому, трудовому, налоговому, административному, потребительскому, наследственному и семейному праву.

Всего в мероприятии приняли участие 15 команд. Участники отвечали на вопросы, которые касались "ссыльного" в Тобольск угличского колокола, исторического романа "Арап Петра Великого", а также расшифровывали значение юридических терминов. Первое место завоевала команда "Слева наПраво", представляющая Лицей. Второе место по праву досталось команде "Право вето", третье место заняла команда "Менделеевцы".