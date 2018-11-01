Тюменские студенты придумали концепцию двора в Уфе

| Фото: https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Студенты направления "Ландшафтная архитектура" ТюмГУ успешно выступили на форуме "Городские реновации" в Уфе, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В реальном времени они разработали концепцию благоустройства двора в столице Башкортостана. Проект "Мой двор — моя квартира" признан лучшим и награжден дипломом форума.

Кроме того, студенты получили сертификаты за второе место в номинации "Креативная стройка". Концепция проекта связала историю города и современный взгляд на двор.

"Общий план двора был ассоциирован с жизнью каждого отдельного человека. Нужно было сделать двор чем-то особенным, чтобы расширить границы квартиры для людей и они захотели выйти на улицу, могли чем-то заняться. Двор мы разделили на функциональные зоны: кухня (мангал), гостиная, ванная, спальня, игровая. Каждая зона выполнена в своем цвете — это отражается на растениях. Кроме того, мы решили наложить Уральские горы на территорию города Уфы для развития общекультурных представлений и национального единства", — рассказала студентка Юлия Рябова.

В форуме приняли участие студенты и молодые специалисты в областях IT, программирования, инженерии, архитектуры, градостроительства, дизайна, урбанистики, менеджмента. Всех объединила одна тема — будущее городов. Представители ТюмГУ поделились опытом создания и реализации проектов, которые меняют облик города. Они рассказали о проекте "Ревитализация общественного пространства: Тюмень — городская платформа", который поддержали Федеральное агентство по делам молодежи "Росмолодежь" и Роскультцентр.