В Тюмени продолжается акция "Приобщение", посвященная 75-летию региона

Фото Сергея Елесина, проект "Афиша Тюмень" Фото Сергея Елесина, проект "Афиша Тюмень"

Центр татарской культуры принимает выставку художественных полотен из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения в рамках акции "Приобщение", посвященной 75-летию Тюменской области.

20 ноября хранитель коллекции живописи Людмила Овсянкина провела авторскую экскурсию и познакомила гостей с работами тюменских художников: Седова, Рогозина, Мокина, Зубова, Токарева.

Ученый секретарь Тюменского музейно-просветительского объединения Наталья Вертянкина отметила многофункциональность проекта: "Передвижная выставка решает, как минимум, две задачи. Во-первых, реализуется конституционное право гражданина РФ на доступ к культурным ценностям, что особенно важно для жителей отдаленных районов, проживающих в сельской местности. Во-вторых, у каждого посетителя есть возможность приобщиться к культурному наследию и получить удовольствие от созерцания художественных полотен".

Выставка будет открыта до 30 декабря в "Центре татарской культуры" (ул. Щербакова, 4/11). Вход свободный.