На "ЗапСибНефтехиме" завершается строительство объектов общезаводского хозяйства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большая часть объектов общезаводского хозяйства комплекса "ЗапСибНефтехим", возведением которых управляет НИПИГАЗ, находится на завершающем этапе строительства.

Об этом журналистам в рамках пресс-тура сообщил директор по строительству "ЗапСибНефтехима" Алексей Крымов. По его словам, прогресс готовности объектов общезаводского хозяйства составил 91%, всего комплекса— 90,5%.

"Сейчас на общезаводском хозяйстве заканчиваются строительные работы, проводятся испытания и предпуско-наладочные работы. Основные цели объектов общезаводского хозяйства - поставка крупногабаритного оборудования, размещение административного и строительного персонала, электроснабжение и теплоснабжение будущего комплекса. В общей сложности это более 300 объектов", - отметил Алексей Крымов.

На сегодняшний день в эксплуатационном режиме работает подстанция "Запсиб", состоящая из четырех автотрансформаторов. В строительстве применено комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ 110), которое позволило сократить площади и объемы, занимаемые подстанцией, за счет исключения строительства дополнительного открытого распределительного устройства площадью более 5 тыс. квадратных метров.

Завершены строительные работы на межзаводской эстакаде, которая предназначена для непрерывной работы технологических процессов от тобольской площадки до основной эстакады технологических трубопроводов "ЗапСибНефтехима". Общая протяженность эстакады составляет около 5 км.

Передана в эксплуатационный режим котельная — энергетический объект для снабжения теплом и горячей водой всего комплекса в автономном режиме. Рабочая мощность котельной — 100 МВт.

Эксплуатируется водовод, который обеспечит водоснабжение "ЗапСибНефтехима". Подача воды будет осуществляться от Епанчинского водозабора через эстакаду и далее на водоподготовку. На завершающей стадии пуско-наладочных работ находится станция водоподготовки. Объект предназначен для очистки воды и далее для технологических и бытовых нужд завода.

Завершаются строительные работы в лаборатории газовой химии и полимеров. Как рассказала ведущий инженер лаборатории Гульнара Любезнова, все работы планируется закончить до 30 ноября текущего года.

"На первом этаже лаборатории находится оборудование, необходимое для проведения физико-механических испытаний полимерной продукции, на втором расположится аналитическая лаборатория, на третьем этаже - лаборатория хромотографии. Работать в лаборатории будут около 150 сотрудников. Среди них - робот Афанасий. Он будет проводить испытания показателей текучести расплава", - рассказала Гульнара Любезнова.

Также уже завершены строительные работы парка широкой фракции углеводородов. Парк состоит из 12 шаровых резервуаров общим объемом 7 тыс. 200 кубических метров.

Ведутся работы по отделке на центральной операторной, предназначенной для контроля и управления "ЗапСибНефтехимом". Работают административно-бытовой и служебно-бытовой комплексы.

В рамках строительства объектов общезаводского хозяйства "ЗапСибНефтехима" велась активная работа с российскими поставщиками и подрядчиками. С начала строительства комплекса заключено 3 тыс. 460 контрактов на поставку строительных материалов и оборудования. На проведение различных строительных операций заключено более 700 контрактов с отечественными организациями. Объекты общезаводского хозяйства практически полностью возведены силами отечественных поставщиков и подрядчиков. Численность мобилизованного персонала подрядчиков в пике проекта составила свыше 4 тыс. человек. На текущий момент —3, 5 тыс. человек.

Напомним, "ЗапСибНефтехим" является частью Тобольского кластера предприятий СИБУРа, которая объединяет на сегодняшний день три крупных производства: мономерное, полимерное и электротеплопарогенерации.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ). Новый комплекс позволит вовлечь в полезную переработку до 22,4 млрд куб.м ПНГ, тем самым предотвращая его сжигание на месторождениях и выбросы загрязняющих веществ в объеме 40 млн тонн в год.

Комплекс предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.

СИБУР является лидером нефтехимической отрасли России с уникальной вертикально-интегрированной бизнес-моделью. Сотрудниками компании СИБУР являются более 27 000 человек, которые вносят свой вклад в достижение успеха клиентов компании, представляющих химическую отрасль, FMCG-сектор, автомобильную индустрию, строительный, энергетический и другие сектора в 80 странах по всему миру. В 2017 года выручка СИБУРа составила 7,8 млрд долл. США, скорректированная EBITDA — 2,9 млрд долларов США.

НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством. Входит в состав СИБУРа. НИПИГАЗ реализует крупнейшие проекты в нефтегазовой отрасли и нефтехимии: Амурский газоперерабатывающий завода "Газпрома", "ЗапСибНефтехим" СИБУРа, Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефть", Арктик СПГ-2 "НОВАТЭКа" и другие.

НИПИГАЗ участвует в проекте "ЗапСибНефтехим" с ноября 2014 года, когда началось рабочее проектирование объектов общезаводского хозяйства комплекса. В апреле 2016 года компания также была привлечена к управлению поставками и строительством. Численность команды, работающей в Тобольске, Тюмени, Краснодаре и Москве, выросла с 25 человек на старте проекта до 345.

Евгений Новоселов