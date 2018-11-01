Тюменцев приглашают стать участниками конкурса "Юный Морозко"

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

XIV городской конкурс новогодних игровых программ, театрализованных представлений и концертных номеров "Юный Морозко-2018" пройдет в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) 2 декабря, сообщает городской департамент культуры.

Подать заявку на участие можно до 25 ноября. Стать конкурсантами могут: дошкольные, школьные, студенческие театры и любительские объединения, учреждений дошкольного, дополнительного образования детей, культурно-досуговых учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений города.

Конкурсной программой предусмотрено участие в номинациях: "Лучшая новогодняя игровая программа", "Лучшее новогоднее театрализованное представление", "Лучший новогодний концертный номер", "Лучший зимний персонаж", "Лучшая Снегурочка", "Лучший Морозко".

Участников ждут в трех возрастных категориях: 3-7 лет, 8-15 лет, 16-17 лет. Жюри предстоит оценить: оригинальность сюжета, зрелищность, художественно-образное решение костюмов и реквизита, качество их выполнения, а также артистизм и художественность исполнения.

Подробности по участию в конкурсе "Юный Морозко-2018" можно получить по телефону 795-415, 8982-771-5925 – Виталий Ильвес Виталий Сергеевич, vitaliy.ilves@mail.ru, poisk-dk@yandex.ru.