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Ветераны спорта соберутся на спартакиаде в Тобольске

Спорт, 16:16 22 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спартакиада ветеранов спорта Тюменской области состоится в Тобольске 23 ноября, сообщает Центр спортивной подготовки. Награды разыграют в шести видах.

Спартакиада разбита на два этапа. Первый из них пройдет с 23 по 25 ноября. Участники юга региона, а также Ямала и Югры, определят призеров в баскетболе, настольном теннисе, мини-футболе и шахматах. Второй блок соревнований состоится с 30 ноября по 2 декабря. В его ходе будут выявлены призеры в лыжных гонках, мужском и женском волейбольных турнирах.

Судейскую бригаду стартов возглавит заслуженный работник физической культуры РФ из Тюмени Геннадий Марьясов.

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# спартакиада , Тобольск

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