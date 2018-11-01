Тюменские депутаты считают дороги города известным брендом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О строительстве, капремонте и реконструкции дорог областного центра говорили депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию 22 ноября.

О завершенных и продолжающихся работах и о контроле качества депутатам рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

"Ассигнования на эти работы в 2018 году составили более четырех миллиардов рублей, - сообщил глава профильного ведомства городским депутатам. - В частности, завершены работы по строительству дороги по улице Николая Ростовцева, в стадии завершения находятся строительство дороги по улице Энергостроителей в микрорайоне Восточный-2 и пробивка улицы Лесопарковая с последующей установкой светофорного оборудования и организацией движения транспорта".

Выслушав доклад главы департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, депутат Владимир Гороховцев заметил, что следует как можно раньше информировать население города о предстоящем ремонте дорог и заранее размещать схему объезда.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Кроме того, народные избранники отметили динамику снижения ДТП в областном центре. О том, что дорожных аварий стало меньше на 6% сообщил Игорь Фролов.

По его словам, за время действия муниципальной программы в Тюмени было установлено около 3 тыс. дорожных знаков, а на 34 переходах знаки "Пешеходный переход" вынесены над проезжей частью. Также на протяжении более 10 км установлено новое перильное ограждение.

"Тюменские дороги сегодня – это качественный бренд, известный далеко за пределами региона", - отметил заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов.

Николай Ступников