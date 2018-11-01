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Тюменец выплатил алименты после ареста автомобиля

Происшествия, 18:31 23 ноября 2018

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Житель Тюмени выплатил ребенку алименты после запрета на пользование автомобилем, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Мужчина, лишенный родительских прав, задолжал своему ребенку 100 тыс. рублей. Больше года денежные средства от отца не поступали. Судебный пристав-исполнитель арестовал у тюменца бытовую технику, вручив требование на явку в отдел.

При личном визите мужчина разъяснил, что не имеет официального заработка. Самостоятельно он не мог трудоустроиться, в службе занятости населения ему предлагали неподходящие работы. Должник оплатил часть задолженности, чтобы вернуть имущество обратно. Но судебный пристав привлек его к ответственности. Кроме того, мужчину ограничили в управлении транспортными средствами.

В течение месяца мужчина нашел деньги и выплатил ребенку всю сумму в полном объеме.

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# алименты , судебные приставы

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