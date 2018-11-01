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Тюменские ярмарки развернутся на Ямале

Экономика, 10:52 23 ноября 2018

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Тюменские ярмарки развернутся на Ямале 30 ноября, 1 и 21 декабря, сообщает правительство ЯНАО.

Около семи тонн продукции тюменских предприятий реализовано на двухдневной продовольственной ярмарке в Тарко-Сале. Свою продукцию пуровчанам представили десять сельскохозяйственных организаций Тюменской области, большая часть привезенных товаров была реализована. В лидерах продаж – мясная продукция. Телятины, свинины, птицы, полуфабрикатов, субпродуктов, колбас и консервов было реализовано более четырех тонн.

Рыбной продукции продано 800 кг, такой же объем продаж пришелся на ягоды – малину, бруснику, клубнику, ежевику, облепиху, смородину. Также пуровчане купили одну тонну рапсового масла.

В следующий раз в Тарко-Сале тюменские производители приедут 21 декабря – на предпраздничную ярмарку, которая пройдет дополнительно к утвержденному графику.

Осенний ярмарочный сезон тюменцы завершат в Надыме – там выездная торговля пройдет 30 ноября и 1 декабря.

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# тюменские производители , Ямал , ярмарки

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