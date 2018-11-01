Новый цикл лекций Петра Щедровицкого пройдет в ТюмГУ

Новый цикл лекций Петра Щедровицкого пройдет в ТюмГУ | Фото: https://www.utmn.ru Новый цикл лекций Петра Щедровицкого пройдет в ТюмГУ | Фото: https://www.utmn.ru

Ноябрьский цикл лекций российского методолога и философа Петра Щедровицкого для преподавателей и сотрудников ТюмГУ пройдет с 27 по 29 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для участия необходимо заполнить короткую гугл-форму.

27 ноября лекции пройдут в ТюмГУ по адресу: ул. Перекопская, 15а (аудитория 111) с 16 часов 30 минут до 19 часов 45 минут. 28 и 29 ноября – с 10 часов до 13 часов 15 минут в Школе перспективных исследований по адресу: ул. 8 Марта, 2/1 (аудитория 501).

Еще одну лекцию на тему "Новая промышленная революция" Петр Щедровицкий прочитает 28 ноября в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, международный конгресс-холл). Начало в 19 часов. Регистрация по ссылке.

Эксперт ответит на вопросы: Какие технологии составляют ядро новой промышленной революции и как эти технологии влияют на производительность труда? Как формируются волны промышленных революций, как новые платформы технологий воздействуют на существующую социальную структуру? Как меняются технологии мышления и организационные формы производства, накопления, распространения и освоения новых знаний?

Добавим, Петр Щедровицкий – председатель наблюдательного совета некоммерческого научного фонда "Институт развития им. Г.П. Щедровицкого", член экспертного совета Правительства РФ.