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Акция "Музей для всех!" стартует в Тюмени

Общество, 09:18 26 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Музей для всех!" начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 30 ноября в 12 часов, сообщают организаторы.

В рамках инклюзивной акции "Музей для всех!" будут проведены мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, для их семей, друзей, а также всех желающих.

30 ноября в 12 часов начнется мероприятие FamilyKIDS в формате коворкинг, в ходе которого посетители смогут посетить интерактивные площадки, включающие серию мастер-классов и музыкальную программу для детей-инвалидов.

1 и 2 декабря в 14 часов для посетителей с ограниченными возможностями здоровья будут проведены экскурсии по выставке "Шедевры художественной коллекции", на выставке представлено более 200 работ живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры из музейных фондов.

5 декабря в 12 часов 20 минут организаторы приглашают юных гостей на мероприятие "Мульти-пульти", на мероприятии ребята вспомнят героев известных мультфильмов и познакомиться с новыми, ответят на вопросы викторины, угадают названия мультфильмов по их фрагментам и крылатым выражениям, послушают музыку и споют песни.

До 6 декабря будет работать тактильная выставка "Белая трость. Попробуй. Прочувствуй. Проживи!", которая позволит "увидеть" предметы не только визуально, но и тактильно! На выставке представлены произведения искусства из разных материалов.

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# акция , людей с ОВЗ , музей

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