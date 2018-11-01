Благотворительный концерт "Доброе сердце" пройдет в Заводоуковске

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Благотворительный концерт "Доброе сердце" пройдет во Дворце культуры Заводоуковска 27 ноября. Начало в 15 часов, сообщает администрация муниципалитета.

Проведение благотворительного концерта является вторым этапом реализации социального проекта #ЩедрыйВторник. На первом этапе прошел сбор сладостей и кондитерских изделий, в нем принимали участие все желающие заводоуковцы. А завершающим этапом станет вручение собранных сладких подарков детям с ограниченными возможностями здоровья к Международному дню инвалидов.

Проект реализуется по инициативе центра развития детей и молодежи второй год.