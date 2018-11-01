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Николай Яшкин: межрегиональное сотрудничество – важный фактор развития территории

Политика, 08:43 26 ноября 2018

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Преемственность стратегического направления развития региона, заданного предыдущими губернаторами Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, отметил в послании губернатора Александра Моора заместитель председателя комитета по социальной политике Николай Яшкин.

Как депутат, представляющий население Ямала, Николай Яшкин считает, что сотрудничество Тюменской области и северных автономных округов на самом деле шире и теснее, чем в рамках одноименной программы "Сотрудничество".

"Мне просто легло на сердце, что наряду с шестью ресурсами для реализации стратегии развития области после экономики и социального блока губернатор назвал взаимодействие с автономными округами. И это не просто тезис, а обоснованная детализация реальных проектов", - поделился депутат.

Особенно важным законодатель считает развитие Медицинского города в областном центре, подчеркивая, что речь идет не о финансах, а о реально спасенных жизнях жителей Ямала, получивших там квалифицированное лечение. А в перспективе – создание тремя субъектами научно-образовательного центра, призванного поднять здравоохранение на более качественный уровень.

"Александр Моор в послании говорил о доверии, которое ему было оказано во всех наших трех субъектах в ходе выборной кампании и теперь предвыборная программа реализуется в больших и серьезных делах. В рамках программы "Сотрудничество" на 2019 год предусмотрены финансовые средства в объеме 21 миллиард рублей, еще более крупные суммы прогнозируются на последующие годы. Это важный фактор стабильности и дальнейшего развития нашего региона", - убежден народный избранник.

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# Александр Моор , Николай Яшкин , облдума , послание

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