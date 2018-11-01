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Юрий Конев: в послании расставлены приоритеты развития региональной экономики

Политика, 09:51 26 ноября 2018

www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Создание конкурентоспособной экономики, повышение качества жизни людей – одни из приоритетных направлений, которые выделил глава региона Александр Моор в послании. Это отметил заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев.

"Послание, на мой взгляд, смелое. Губернатор взял на себя большие обязательства. Безусловно, не только на себя, значит в целом на все органы власти Тюменской области. Это действительно важно", - считает Конев.

По словам законотворца, необходимо включить все имеющиеся дополнительные ресурсы, для того чтобы начать второй этап интенсивного развития экономики Тюменской области.

"Этот лейтмотив стал ведущим в послании главы региона. Нам предстоит серьезная работа. Речь идет о том, что заканчивается работа по действующим проектам, завершается строительство, в том числе тобольского экономического узла. Поэтому нам необходимо искать другие направления, открывать новые значимые для региона производства. А для этого надо активно работать, чтобы продолжать дальше развивать и улучшать наш инвестклимат", - убежден он.

Юрий Конев акцентировал внимание еще на одном ключевом аспекте послания губернатора Тюменской области. "Предстоит большая работа над собой. Необходимо понимать, что происходит, двигаться вперед. Для этого надо перестраивать себя и подключаться к общей работе", - резюмировал замглавы аграрного комитета.

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# Александр Моор , послание облдума , Юрий Конев

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