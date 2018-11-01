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Митрополит Димитрий: добрые слова губернатора должны воплотиться в жизнь

Политика, 17:01 25 ноября 2018

фото Сергея Русанова

Тюменская область располагает значительными резервами для дальнейшего развития. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, комментируя послание главы региона Александра Моора областной думе.

"В послании губернатора прозвучало очень церковное слово - синергия. Изначальное его значение - это сложение божественной и человеческой энергии для добрых дел. Но это понятие применимо и к обществу в целом. Все люди должны объединяться в общем деле и приносить пользу друг другу и нашей земле", - подчеркнул православный священнослужитель.

По мнению митрополита Димитрия, значительные резервы для развития региональной экономики имеются в сельских муниципалитетах.

"Нужно поддержать малые предприятия районного уровня, помочь агропромышленному комплексу с переработкой сельхозпродукции и сбытом наших экологически чистых продуктов питания. Эта очень важная мысль тоже прозвучала в послании главы региона. Важно, чтобы добрые слова губернатора были воплощены в жизнь", - сказал он.

В своем послании глава региона положительно отозвался о деятельности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, в партнерстве с которым регион принял участие в федеральном туристическом проекте "Императорский маршрут", напомнил митрополит Димитрий.

"Участие нашего региона в этом проекте и открытие в Тобольске первого государственного музея царской семьи было замечено не только в нашей стране, но и за рубежом. Только в 2018 году мы при поддержке правительства Тюменской области провели в две конференции с участием интересующихся историей царской семьи ученых из США, Франции, Бельгии", - рассказал глава Тобольской и Тюменской митрополии.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , митрополит Димитрий , послание губернатора

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