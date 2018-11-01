Футбольных судей наказали за ошибки в Тюмени

| Фото: МФК «Тюмень» | Фото: МФК «Тюмень»

Арбитров матчей с участием МФК "Тюмень" дисквалифицировали. В Москве состоялось заседание экспертно-технической комиссии АМФР, где были признаны ошибки в обслуживании недавних матчей мини-футбольного клуба "Тюмень" и БЛиКа из Нефтеюганска (6:5 и 4:1), сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола россии.

Судьи этих игр – уфимец Сергей Хорошавцев и Алексей Голубовский из Смоленска – получили дисквалификации за оплошности в своей работе. Хорошавцев отстранён от судейства на одну встречу. Он засчитал гол чёрно-белых, забитый с нарушением правил. Голубовский и вовсе получил два матча дисквалификации. Экспертно-техническая комиссия АМФР признала ошибку судьи во второй встрече между "Тюменью" и БЛиКом. Голубовский в одном из эпизодов поединка не удалил футболиста с площадки.

Стоит отметить, что штрафных санкций не избежал даже инспектор этих матчей Геннадий Алексеев из Санкт-Петербурга. Он чрезмерно завысил оценки вышеперечисленных судей, за что получил дисквалификацию на две игры.