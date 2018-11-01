Бригады скорой помощи укомплектовываются телекардиографами

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Полсотни современных телекардиографов российского производства, появились в арсенале скорой медицинской помощи Тюмени и Тюменского района. Все аппараты оснащены системой дистанционной передачи данных ЭКГ для своевременного установления диагнозов — инфаркта миокарда и жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

Фельдшерские бригады в онлайн-режиме отправляют результаты исследования в консультативный центр и мгновенно получают экспертное заключение врача. На "скорой" освоили теле-ЭКГ еще в 2013 году, но передача данных на старых кардиографах шла аналоговым способом: нужно было дозвониться до старшего врача, затем приложить мобильный или стационарный телефон к специальному передатчику и ждать около двух минут пока информация уйдет в центр. Помехи заставляли начинать все заново.

Новая аппаратура передает данные по цифровому каналу через сим-карту. Электрокардиограмма пациента отправляется на компьютер врача нажатием одной кнопки на сенсорном экране кардиографа в течение 20 секунд.

“Врач-эксперт исследует пленку, пишет заключение и рекомендации по лечению. Вся информация поступает на кардиограф в текстовом виде, которую можно распечатать и приложить к карте вызова. Вовремя начатое лечение пациентов с острым коронарным синдромом и нарушениями сердечного ритма, быстрая доставка в профильное медучреждение значительно улучшают прогноз и исход болезни”, - рассказывает главный фельдшер “Станции скорой медицинской помощи” Евгений Сидоров.

За сутки врач оперативного отдела скорой медицинской помощи принимает не менее 20 ЭКГ-файлов от фельдшерских бригад из Тюмени, Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского и других районов юга области.