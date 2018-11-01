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В соцсетях стартовала акция #ТыСильнее

Общество, 14:26 26 ноября 2018

rosminzdrav.ru

26 ноября стартовала акция #ТыСильнее, сообщает Минздрав РФ.

Основная идея акции – показать, что здоровый образ жизни – личный успех каждого человека.

Главным сообщением стал слоган информационно-коммуникационной кампании - "Ты сильнее!". В этом сообщении каждый найдет свое: подкрепит свою позицию, увидит в этом реальные физические изменения, либо получит эмоциональную поддержку.

Минздрав России приглашает всех желающих записать короткое видео о своих победах над вредными привычками и дать полезные, а главное здоровые советы о том, как противостоять курению, чрезмерному потреблению алкоголя. Можно рассказать о самых полезных и правильных рецептах и физических упражнениях. Нужно поставить под видео хештеги #ТыСильнее и #МинздравУтверждает. Размещенные ролики будут дублироваться на официальных страницах Минздрава России в информационно-коммуникационной сети "Интернет".

К конкурсу уже присоединились Василий Орлов, Олег Кувшинников, Александр Бречалов, Михаил Хомич, Вячеслав Фетисов, Оксана Фёдорова, Дмитрий Носов, Диана Гурцкая, Эдгард и Аскольд Запашные, Эмин Агаларов, Елена Темникова, Алина Загитова, Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая, Денис Майданов, Борис Корчевников, Natan, Mc Doni, Дана Соколова. Они стали послами доброй воли в сфере укрепления общественного здоровья и рассказали свои истории побед.

Самые полезные советы, собравшие наибольшее количество лайков получат сувениры от Минздрава России.

Конкурс проводится по следующим направлениям: противодействие чрезмерному потреблению алкоголя - ты делаешь вызов сложившимся стереотипам, умеешь контролировать себя – ты сильнее. Минздрав утверждает: ты сильнее без алкоголя.

Противодействие потреблению табака – ты делаешь вызов сложившимся стереотипам, сможешь сделать больше, когда бросишь – ты сильнее. Минздрав утверждает: ты сильнее зависимости.

Неправильное питание – ты начинаешь следить за питанием (и по содержанию и по объему) – Минздрав утверждает: ты сильнее, когда знаешь, что ешь.

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# акция , Минздрав , соцсети

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