Антон Машуков рассказал студентам, как добиться успеха в политической деятельности

| Фото: РО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" | Фото: РО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков рассказал студентам о секретах успеха в политической деятельности в Центре молодежных инициатив ТИУ 23 ноября, сообщает "Молодая гвардия".

Лекция "Как молодому человеку добиться успеха в политической деятельности" прошла в рамках образовательного блока проекта "Школа парламентаризма".

Политик поделился своей историей и секретами карьерного успеха. "Прежде чем заявляться на высокую должность необходимо самому что-то уметь, а общественные проекты помогают наработать необходимые компетенции", - сказал Антон Машуков.

| Фото: РО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" | Фото: РО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

После лекции парламентарии задали интересующие их вопросы. Стоит отметить, что на встречу могли прийти, как участники "Школы парламентаризма", так и тюменские студенты.

Подобные лекции будут проходить в течение всего проекта до 22 декабря. Посещать их могут все желающие. Для этого необходимо перейти в группу проекта и зарегистрироваться по ссылке выбранного мероприятия.