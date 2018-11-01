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Формейшн "Вера" стала чемпионом мира в европейской программе

Общество, 16:05 26 ноября 2018

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Тюменская команда формейшн "Вера" стала чемпионом мира-2018 в европейской программе, подтвердив золотой статус в Венгрии 24-25 ноября, сообщает Дворец "Пионер".

Команда "Вера" представила программу "Лига чемпионов" и в четвертый раз завоевала титул чемпиона мира. Вторая российская команда из Уфы "Триумф" уступила тюменцам и заняла второе место. Braunschweiger TSC из Германии завоевали бронзу. Также конкуренцию танцорам составляли две команды из Венгрии и еще одна немецкая команда.

"Главное правило для нашей команды – тренироваться каждый день, вкладывая все силы, возможности, работать от всего сердца, стараться из всего извлечь знания и находить новое, чтобы подчеркнуть индивидуальность пар, находить возможность брать уроки у лучших педагогов. Именно это помогает быть на высоком уровне, добиваться результатов. Мы выступали в Венгрии также в 2016 году и тоже стали чемпионами. При этом команды, которые остались позади нас – из Германии, Венгрии, России – очень сильные, они любят свое дело, развивают это направление танцевального спорта и также делают максимум, чтобы добиваться отличных результатов", - отметил главный тренер команды формейшн "Вера" Алексей Литвинов.

Добавим, в 2018 году команда формэйшн "Вера" запустила проект для детей. Ребенка в возрасте от 3 до 6 лет можно записывать в школу формэйшн "Вера Дети" на официальном сайте команды www.formationvera.com.

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# Алексей Литвинов , формейшн Вера , чемпионат Европы

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