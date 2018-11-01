Федеральный пресс-центр юных инспекторов движения откроется в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Федеральный пресс-центр юных инспекторов движения откроется в Тюменской области 27 ноября. Он станет площадкой для общения и работы отрядов юных инспекторов движения, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Кураторами проекта выступают газета "Добрая дорога детства" и Госавтоинспекция МВД России. Подобные пресс-центры ЮИД созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Липецке, Симферополе, Севастополе, Грозном, Сыктывкаре. Площадкой в Уральском федеральном округе выбрана Тюменская область.

В открытии примут участие главный редактор издания "Добрая дорога детства" Алла Суражевская, юные инспекторы движения из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, руководители ряда СМИ Тюменской области, приглашенные гости.

В Тюменской области более 4 тыс. 500 детей занимаются в отрядах юных инспекторов движения, созданных при учреждениях общего и дополнительного образования.

Правительством региона в рамках государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области" ежегодно выделяются средства на проведение областных конкурсов "Безопасное колесо", в которых также принимают участие ребята из ХМАО и ЯНАО, областного следа ЮИД и других мероприятий, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, для всех первоклассников области закупаются световозвращатели.

Юные инспекторы движения Тюменской области побеждают во Всероссийских конкурсах и соревнованиях. С 2002 года команда ЮИД Тюменской области является призером и победителем Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Пять раз команда представляла Россию на Европейском конкурсе по обучению детей ПДД, в 2014 и 2017 гг. в Норвегии и Албании занимала 3-е место на этом конкурсе, в 2018 году стала победителем Европейского конкурса в Будапеште (Венгрия). По указанию губернатора региона Александра Моора участникам команды вручены премии.

Благодаря созданию в Тюменской области федерального пресс-центра ЮИД, ребята смогут рассказывать о мероприятиях, проводимых ими совместно с педагогами, сотрудниками ГИБДД и родителями на федеральном уровне. Площадкой для работы федерального пресс-центра ЮИД в Тюменской области станет детский центр "Грант", где имеются все необходимые условия для работы пресс-центра: создана телестудия, имеется актив юных корреспондентов и педагоги.