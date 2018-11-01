Продлеваются схемы движения маршрутов № 3, 24, 76

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Схемы движения и расписание муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 3 "Центральный рынок – п. Тарманы", № 24 "з-д "Нефмемаш – п. Тарманы", № 76 "п. Тарманы – РОВД Тюменского района" изменятся с 1 декабря, сообщает Тюменьгортранс.

Маршруты продлеваются до конечного остановочного пункта "ул. Газопромысловая". В схемы движения включаются промежуточные остановочные пункты в прямом и обратном направлениях "ул. Академика Сахорова", "ул. Газопромысловая", а также остановка в направлении из города "Тарманы".

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.