Почти двести тюменских библиотек присоединились к неделе "Живой классики"

| Фото: пресс-службы Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" | Фото: пресс-службы Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"

Тюменская область вошла в топ самых активных регионов, принявших участие в неделе "Живой классики".

Как рассказали в пресс-службе проекта, такая акция была запущена в библиотеках в 2017 году для того, чтобы помочь детям, участникам конкурса "Живая классика", в чьих населенных пунктах нет интернета или книжного магазина, с выбором книги для конкурса. Проект был рассчитан на сельские библиотеки, являющиеся единственным очагом книжной культуры в населенных пунктах.

В этом году участие в неделе "Живой классики" приняли почти 200 библиотек Тюменской области. Вопреки ожиданиям организаторов, помимо подростков в акции приняли участие учителя и родители. Прошли выставки книг для подростков, лекции о подростковой литературе, дискуссии, просмотры фильма о конкурсе.

"Неделя "Живой классики" помогла нам собрать информацию о наличии подростковой литературы в фондах сельских библиотек, понять, насколько укомплектованы детской литературой библиотечные фонды, и, соответственно, наметить план действий по помощи библиотекам", – рассказывает президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

Списки рекомендованной библиотекарями литературы с комментариями экспертов регулярно на протяжении 2018 года публиковались в журнале "Книжная индустрия", "Литературной газете", на сайте "Год литературы".

По результатам акции в топ рекомендуемых книг вошли: "Царь-рыба" Виктора Астафьева, "Белая гвардия" Михаила Булгакова, "Темные аллеи" Ивана Бунина, "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, "Приключения кроша" Анатолия Рыбакова, "Школа" Аркадия Гайдара, "Детские годы Багрова-внука" Сергея Аксакова, "Сибирочка" Лидии Чарской, "Бегущая по волнам" Александра Грина, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Белый Бим Черное ухо" Гавриила Троепольского, "Республика Шкид" Григория Белых и Л. Пантелеева, "Семь подземных королей" Александра Волкова, "Серая шейка" Дмитрия Мамина-Сибиряка.

В 2018 году количество участников акции выросло в четыре раза. Неделя "Живой классики" в библиотеках" превратилась в самостоятельный проект. К сельским библиотекам, для которых и была придумана акция, присоединились городские, муниципальные библиотеки и даже книжные магазины.

"Акция дает уникальную возможность поддержать библиотечное сообщество, обеспечить приток школьников и их родителей в библиотеки. Сформированный список послужит отличным навигатором для тех ребят, которые только начинают знакомиться с литературным чтением", – прокомментировал итог акции первый вице-президент Группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.