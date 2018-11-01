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В Тюмени пройдут финальные игры чемпионата по правовой грамотности

Общество, 08:07 28 ноября 2018

Тюменского делового клуба | Фото: Тюменского делового клуба

Четвертая и пятая игровые сессии, а также полуфинал областного чемпионата по повышению правовой грамотности среди молодежи, состоятся в Тюмени 30 ноября и 1 декабря, сообщает пресс-служба Тюменского делового клуба.

Чемпионат проводится в рамках президентского гранта и рассчитан на серию игр с сентября по декабрь 2018 года. Игровые сессии уже прошли в Ялуторовске, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, на очереди - Тюмень. Участие в играх принимают молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет, не имеющие юридического образования и не обучающиеся на юридических специальностях.

Перед каждой игровой сессией и каждым игровым раундом чемпионата проводится вводная лекция и семинарское занятие для расширения общеправового кругозора молодежи. Вопросы в игровых раундах чемпионата нацелены не на чистые знания, а на умение рассуждать.

Финал чемпионата состоитсяв Тюменской облдуме 14 декабря. Команды-победители из пяти городов юга Тюменской области смогут побывать на экскурсии в думе, а затем сразиться в финале. Первые три призовых места получат ценные подарки и финансовую премию.

Участие в мероприятиях чемпионата бесплатное, но регистрация обязательна на сайте.

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# правовая грамотность , Тюменскйи деловой клуб , чемпионат

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