Закон, формирующий кадровый потенциал на селе, обсудили в облдуме

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Специальности, работа по которым дает право на получение бесплатных земельных участков, а также муниципалитеты, где должны трудиться такие сотрудники, устанавливает законопроект "Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", детали которого пояснили участники заседания дискуссионного клуба "Нулевое чтение" в Тюменской областной думе.

Цель законопроекта - создать условия для снижения дефицита специалистов в регионе и способствовать формированию кадрового потенциала, отметил депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин.

Согласно региональному законопроекту, земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование на срок не более шести лет для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства во всех муниципалитетах Тюменской области, которые являются сельскими поселениями (кроме поселений Тюменского муниципального района), гражданам, работающим по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по укрупненным группам специальностей "Клиническая медицина", "Сестринское дело", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Ветеринария и зоотехния", "Образование и педагогические науки", "Физическая культура и спорт".

"Одно из главных преимуществ - то, что должна быть сформирована площадка, где удобно вести строительство и есть так называемая инженерия - подготовленная инфраструктура, подъездные пути. Важна и привязка к школам, медицинским пунктам, - подчеркнул Владимир Ковин. - Кроме того, законопроект не предусматривает торгов, когда торги - я получаю кота в мешке".

О поддержке законопроекта заявил начальник управления сельского хозяйства и инвестиционной политики Ялуторовского муниципального района Павел Робканов. Он уточнил, что в его муниципалитете, располагающим большими территориями, свободные участки найти будет несложно.

"Есть сельские поселения, в которых проблем с землей почти нет. Но есть и те, где есть сложности с наличием земли, свободной от прав третьих лиц, это особенно касается территорий, где сосредоточены крупные производства. Но это вопрос местного уровня, который возможно решить, - считает чиновник. - Человек сможет сам выбрать свободный земельный участок, который затем ставится на кадастровый учет, и далее следует определенная процедура".

Перспективным считает законопроект и начальник юридического управления ГАУ Северного Зауралья Елена Елфимова. Она отметила, что для выпускников вуза предложенные меры могут стать существенным подспорьем.

"Более 50 процентов наших студентов по окончании обучения идут работать "на землю", потому что сейчас для них создаются хорошие условия. Думаю, что распределение земли - это важно, поскольку развитие сельского хозяйства - стратегический вопрос, и страна обладает большим количеством земли, на которой должны работать специалисты высокого уровня", - сказала она.

Проект документа принят областной думой в первом чтении. Как ожидается, окончательное решение по законопроекту будет вынесено в феврале 2019 года.

Татьяна Ковалева