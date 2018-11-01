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Тюменские студенты разрабатывают первый в России имитатор рукописного почерка

Общество, 12:43 27 ноября 2018

https://www.utmn.ru/ | Фото: https://www.utmn.ru/

Устройство, способное писать рукописным почерком, разрабатывает команда студентов-физиков ТюмГУ , сообщает вуз.

Данное устройство сможет автоматизировать процесс заполнения сшитых журналов, где до сих пор практикуется рукописное заполнение. Уже создан и протестирован его прототип.

"Технология автоматического заполнения сшитых журналов найдет применение в сфере строительства, медицины. Она позволит убрать из деятельности людей скучный однообразный труд. Также устройство даст возможность в режиме онлайн подписывать документы на любом расстоянии от листа бумаги через специальное приложение на планшете или смартфоне уникальным авторским почерком: это оптимизирует бизнес-процессы и ускорит принятие решений в компаниях", – рассказал научный руководитель проекта, заведующий кафедрой прикладной и технической физики ТюмГУ Борис Григорьев.

По словам одного из авторов проекта Владимира Половодова, сейчас в России подобных устройств нет, аналогичным гаджетом пользуется лишь американская компания Bond, которая занимается рассылкой рекламы в конвертах, подписанных рукописным почерком известных авторов.

Проект стал резидентом бизнес-акселератора ТюмГУ и получил полное юридическое сопровождение. В будущем прибор можно будет использовать, в том числе, для создания портретов по фотографии – показатели точности и скорости, по словам разработчиков, будут выше, чем у художников.

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# прототип , разработка , рукописный текст , студенты , ТюмГУ

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