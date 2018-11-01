Открыт прием заявок на заочный конкурс авторской песни "Гринландия"

| Фото: организаторов конкурса "Гринландия" | Фото: организаторов конкурса "Гринландия"

Прием заявок на заочный конкурс авторской песни "Гринландия" стартовал с 12 ноября 2018 года и продлится по 20 апреля 2019 года, сообщают организаторы.

Он проводится по номинациям: "Основной конкурс", "Песни для детей", "Песни о профессиях, специальностях, призваниях". Принять участие в конкурсе могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты и творческие коллективы. Отдельно выделяется "Детская мастерская", в которой принимают участие дети и подростки до 16 лет включительно.

В 2017 году на суд жюри было представлено 2 тыс. 620 поэтических и музыкальных работ более чем из 60 регионов страны от Сахалина до Калининграда. Также в конкурсе приняли участие жители Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Канады, Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Более подробную информацию и положение о конкурсе можно найти на официальном сайте фестиваля.

Добавим, за 10 лет, на протяжении которых проводится конкурс, были не только открыты новые звезды, но даже сложились творческие тандемы. К примеру, на конкурс была прислана песня, автором слов которой является жительница Германии, а автором музыки – жительница Кировской области.