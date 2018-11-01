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В Тюменской области начал работу пресс-центр юных инспекторов движения

Общество, 13:16 27 ноября 2018

фото "Тюменская линия"

Первый в Уральском федеральном округе и седьмой в России пресс-центр юных инспекторов движения начал работу в Тюменской области.

В торжественной церемонии открытия пресс-центра, которая состоялась в областном правительстве, приняли участие вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, начальник областного УМВД РФ генерал-майор Юрий Алтынов и руководитель проекта, главный редактор всероссийского издания "Добрая дорога детства" Алла Суражевская.

"Никто лучше и честнее детей не расскажет своим сверстникам и даже нам, взрослым, как важно соблюдать правила дорожного движения. В Тюменской области уже накоплен богатый опыт работы юных инспекторов движения. Областное правительство придает этой работе большое значение в рамках реализации региональной госпрограммы по повышению безопасности на дорогах. Ведь дороже человеческой жизни нет ничего на свете", - подчеркнул Сергей Сарычев.

В регионе не только строятся качественные и безопасные дороги, но и ведется активная профилактика дорожно-транспортного травматизма, особенно среди детей и подростков.

По мнению Юрия Алтынова, тюменская земля богата творческими людьми, поэтому юным журналистам есть, с кого брать пример в воплощении своих творческих планов и задумок. А та школа, которую ребята пройдут в пресс-центре ЮИД, поможет им в выборе профессии - кто-то из них может стать профессиональным журналистом, а кто-то - госавтоинспектором. Открытие пресс-центра ЮИД уже сейчас будет способствовать повышению дорожной безопасности в регионе, уверен начальник УМВД РФ по Тюменской области.

Алла Суражевская рассказала, что редакция издания "Добрая дорога детства" 25 лет ведет работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, борется за то, чтобы дети понимали: быть грамотными и дисциплинированными участниками дорожного движения - это модно и очень важно. "Проект по созданию в российских регионах пресс-центров ЮИД мы реализуем совместно с Госавтоинспекцией и Министерством просвещения с июня 2018 года. Ребята с удовольствием помогают нам пропагандировать безопасность на дорогах", - сказала она.

Пресс-центры ЮИД уже созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Липецке, Симферополе, Севастополе, Грозном, Сыктывкаре. Открытие подобного пресс-центра в Тюменской области - знаковое событие, подчеркнула руководитель проекта, в рамках которого юные инспекторы движения из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска получат навыки журналисткой работы, фотографирования и видеосъемки, ведения страниц в социальных сетях.

Сергей Сарычев, Юрий Алтынов и Алла Суражевсая торжественно вручили юным сотрудникам пресс-центра ЮИД удостоверения, на алых обложках которых красуется гордая надпись "Пресса". Затем взрослые участники встречи ответили на вопросы начинающих журналистов. Ребята по-взрослому интересовались перспективами развития транспортной инфраструктуры в областном центре и муниципалитетах.

В церемонии открытия пресс-центра также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, директор областного департамента общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Павел Белявский и и.о. начальника региональной Госавтинспекции Александр Селюнин.

В Тюменской области в отрядах юных инспекторов движения занимаются более 4 тыс. 500 детей. Начиная с 2002 года областная команда ЮИД является призером и победителем Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Пять раз тюменская команда представляла Россию на Европейском конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения. В 2018 году тюменские юидовцы стали победителями этого конкурса. По указанию главы региона Александра Моора участникам команды вручены премии.

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Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Алла Суражевсая , дорожная безопасность , Сергей Сарычев , ЮИД , Юрий Алтынов

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