РГО объявило конкурс медиапроектов

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Новый конкурс медиагрантов стартует в феврале 2019 года. Об этом сообщил председатель медиа-совета РГО Дмитрий Песков в Штаб-квартире общества 26 ноября, сообщает РГО.

Организаторы ждут, что на него поступят документальные, научно-популярные и игровые фильмы, циклы телевизионных и радиопрограмм, мультипликационные ролики и другой медиаконтент. Проекты должны быть креативными и соответствовать интересам РГО.

Председатель Медиа-совета Русского географического общества отметил, что в декабре 2018 года станут известны победители конкурса инициативных грантов и грантов региональных отделений Общества. Освещению данных исследовательских, экспедиционных, экологических и других проектов будет отдан приоритет при вручении медиагрантов. "Мы хотим максимально привязать медийные гранты к тому, что делают ученые под эгидой РГО", – подчеркнул Дмитрий Песков.

РГО надеется, что на конкурс будут поступать медиапроекты от региональных СМИ, освещающие местные экспедиции, экологические инициативы, проекты по сохранению историко-культурного наследия России.

В 2019 году Русское географическое общество также планирует уделить особое внимание новым медиа – к примеру, сообществам в социальных сетях, интернет-порталам. "РГО хочет сконцентрироваться на работе с молодыми людьми в возрасте от 18 до 35 лет, чтобы популяризировать свою деятельность в этой среде", – пояснил Дмитрий Песков.

Добавим, РГО вручает медиагранты начиная с 2010 года. За восемь лет при их помощи реализовано 206 проектов, на эти цели выделено 477,4 млн рублей. Максимальная сумма выданного гранта – 1,8 млн рублей. Сроки приема заявок на медиагранты-2019 Русское географическое общество объявит в ближайшее время.