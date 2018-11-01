Героя Тюмени определят с помощью конкурса в социальных сетях

Источник: бесплатный фотосток pixabay.com Источник: бесплатный фотосток pixabay.com

Помощница Деда Мороза из Великого Устюга Василиса запустила на своей страничке в инстаграм конкурс "Герои Тюмени". Условия очень просты, а победителю достанется главный приз – детский планшет.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо нарисовать героя Тюмени. Может быть, это пожарный или врач, а может быть - ты сам или твой папа? Затем необходимо выложить свой рисунок в инстаграм с хештегом #героитюмени, подписаться на страничку Василисы – @geroityumen и ждать итогов конкурса, которые объявят 9 января.

Победителя определят по количеству лайков к посту с рисунком. Принимать рисунки будут до 30 декабря, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Напомним, на страничке Василисы в инстаграм можно найти информацию о новогодних мероприятиях Тюмени. Заходите, подписывайтесь и планируйте свои новогодние каникулы с пользой.