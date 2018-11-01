Тюменская область заинтересовала исследователей проекта "Вернем колоколу голос"

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Экспедиция проекта "Вернем колоколу голос" прибудет в Тюменскую область 28 ноября. Ее проводит Сибирский центр колокольного искусства при финансировании фонда президентских грантов.

Проект "Вернем колоколу голос" предполагает отливку точных копий разбитых колоколов Сибири от Тюмени до Иркутска, от Красноярска до Бийска. С сентября по декабрь 2018 года проходят экспедиции – первый этап реализации проекта. Специалисты проводят трехмерное сканирование химический анализ колоколов.

В мае-августе 2019 года в Новосибирске пройдут отливки копий исторических колоколов, после чего некоторые из них будут переданы в храмы и музеи на территории Тюменской области.

28 ноября члены экспедиции прибудут в Викуловский район - в народном краеведческом музей имени А.В. Давыдова будет проведено исследование колокола завода Шишкина. 29 ноября планируется посещение в Шабалино храма во имя Святой Троицы. 30 ноября - исследование московского колокола 1777 года в с. Исетское 1 декабря экспедиция прибудет в Тюмень, в Музейный комплекс им. И.Я. Словцова состоится исследование колоколов сибирского литья, сообщают организаторы.