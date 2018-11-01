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Тюменцы примут участие в акции #Янебоюсьузнать

Общество, 08:07 29 ноября 2018

https://vk.com/volontery72 | Фото: https://vk.com/volontery72

Тюменцы смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) 29 ноября с 10 до 13 часов, сообщают организаторы.

Возле здания мультицентра работать мобильная экспресс-лаборатория добровольного анонимного тестирования на определение ВИЧ-статуса.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря.

"С командой мультицентра "Моя территория" мы решили провести для жителей города бесплатную акцию, на которой они могут сдать тест на ВИЧ. Существуют мнение, что зачастую людям страшно провериться и получить результат. Но об этом нужно знать, и в случае чего бороться, не бояться диагноза. Поэтому мы тоже примем участие в акции, мы не боимся узнать и призываем к этому тюменцев", — рассказала руководитель мультицентра Мария Федоренко.

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# акция , ВИЧ , мультицентр Моя территория

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