Тобольские туристические проекты участвуют в голосовании "Топ-200 лучших мероприятий России"

Абалакское поле | Фото: eventsinrussia.com Абалакское поле | Фото: eventsinrussia.com

Туристические проекты Тобольска могут войди в Национальный календарь событий EventsInRussia.com, сообщает администрация города.

На зрительское голосование представлены четыре событийных туристических мероприятия: международный фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле", гастрономический фестиваль "Уха Царица", международный фестиваль культурного наследия сибирских татар "Искер Жыен" и фестиваль казачьей культуры "Наследники Ермака".

Обладатели статуса "Топ-200 лучших событий года" будут объявлены в начале декабря по результатам проведенного конкурса. Конкурс пройдет в 2 этапа: народное голосование на портале eventsinrussia.com и работа экспертной комиссии. Лауреаты премии Russian Events Awards будут заочно удостоены статуса "Лучшее событие года".

“Проводимые в регионах мероприятия становятся мощным драйвером развития территорий. Конкурсных отбор позволяет определить наиболее значимые для развития регионов и страны в целом мероприятия, оказать им дальнейшую поддержку по продвижению. В этом году мы также запустим народное голосование, тем самым позволив туристам в интерактивной форме познакомиться с многообразием проводимых мероприятий и проголосовать за лучшее на их взгляд,”- комментирует координатор проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com Вера Истомина.

Благодаря публикации в Национальном календаре событий россияне и жители зарубежья знакомятся не только с самыми интересными событиями в области событийного туризма России, но и с туристическим потенциалом и главными достопримечательностями городов и регионов России – участников календаря.