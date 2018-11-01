Фонд Потанина принимает заявки на конкурс проектов "Музей 4.0"

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Заявки от российских музеев и организаций, которые занимаются музейной деятельностью, принимает Фонд Потанина на конкурс проектов "Музей 4.0" с 26 ноября 2018 года по 20 февраля 2019 включительно, сообщает организатор.

Конкурс "Музей 4.0" позволяет расширить традиционные рамки музейной работы, привнести в деятельность музеев новые социальные технологии, перенастроить существующий инструментарий и получить новый качественный эффект. В центре внимания конкурса – взаимодействие, участие, гибкость.

Конкурс проводится в четырех номинациях: "Инструменты и технологии", "Культура участия", "Сетевые партнерства" и "Новые вызовы" в рамках благотворительной программы "Музей без границ".

"Первый конкурс "Музей 4.0" весной прошлого года подтвердил, насколько высока проектная активность музеев и востребованность их грантовой поддержки. На грантовый фонд в 50 миллионов рублей претендовали 468 проектов из 74 регионов, 15 из них стали победителями. Мы уверены, что потенциал музейных и культурных проектов очень широк. Музеи сегодня вместе с местным сообществом активно участвуют в решении социальных задач, работают с локальной повесткой, внедряют современные технологические решения, создают среду равных возможностей, являются творческими и просветительскими центрами, объединяющими партнеров из разных сфер деятельности и разных регионов. И крайне важно, чтобы их проекты не ограничивались созданием отдельных музейных, туристических, просветительских продуктов, но были нацелены на устойчивые положительные изменения в обществе. А чтобы достичь этих изменений, необходимо выходить за стены музея и использовать, помимо музейных практик, успешный опыт из других областей", – отметила директор программ Благотворительного фонда Владимира Потанина Ирина Лапидус.

В номинациях "Инструменты и технологии", "Культура участия" период гранта – от 12 до 18 месяцев. Максимальный размер гранта – 2 млн рублей.

В номинации "Сетевые партнерства" период гранта – от 12 до 24 месяцев. Максимальный размер гранта – 2 млн рублей.

В номинации "Новые вызовы" период гранта также от 12 до 24 месяцев. Максимальный размер гранта – 5 млн рублей.

Грантовый фонд конкурса – 50 млн рублей.