Выставка тобольских художников представлена в Увате

| Фото: Тобольский музей-заповедник во Вконтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во Вконтакте

Выставка работ тобольских художников – Григория Бочанова, Петра Токарева, Ивана Пуртова представлена в Увате, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Художественные полотна из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, в том числе работы тобольских художников представлены жителям Увата в рамках музейной акции "Приобщение", посвященной 75-летию Тюменской области.

Открытие выставок музейных предметов уже прошло в Тюмени, Нижнетавдинском, Тобольском, Абатском и Ярковском районах.

Посетить выставку в Увате можно до 24 декабря. Вход свободный.