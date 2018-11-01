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Выставка тобольских художников представлена в Увате

Общество, 16:27 28 ноября 2018

Тобольский музей-заповедник во Вконтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во Вконтакте

Выставка работ тобольских художников – Григория Бочанова, Петра Токарева, Ивана Пуртова представлена в Увате, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Художественные полотна из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, в том числе работы тобольских художников представлены жителям Увата в рамках музейной акции "Приобщение", посвященной 75-летию Тюменской области.

Открытие выставок музейных предметов уже прошло в Тюмени, Нижнетавдинском, Тобольском, Абатском и Ярковском районах.

Посетить выставку в Увате можно до 24 декабря. Вход свободный.

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# выставка , Тобольский музей-заповедник , Уват , художники

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