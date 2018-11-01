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Спасатели предупреждают тюменцев о резком похолодании

Общество, 17:00 28 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях объявлено по югу Тюменской области. 29 ноября ожидается снег, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра с порывами 13-18 м/с, сообщает региональное управление МЧС России.

В Уватском и Тобольском муниципальных районах сильных осадков не ожидается.

30 ноября 2018 года - резкое похолодание с температурой воздуха ночью минус 20, 25 градусов, местами до минус 30°.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендовало главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения - организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, которые могут быть вызваны погодными явлениями - обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

Жителям области рекомендовано: быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок; не отпускать малолетних детей одних на улицу; надевать обувь и одежду соответствующую погодным условиям.

В экстренных случаях звонить по телефону 101 или 112.

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# ветер , метель , МЧС России по Тюменской области , похолодание , снег

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