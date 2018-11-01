Выставка Михаила Знаменского откроется в Ялуторовске

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Недюжинный художник, остроумный карикатурист, любитель археологии и вообще человек даровитый" Михаила Знаменского откроется в музее "Торговые ряды" Ялуторовска 8 декабря, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Открытие выставки пройдет в рамках 30 областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера".

Михаил Знаменский считал себя воспитанником декабристов. О себе он говорил так: "С того времени, как я начал помнить себя и до 23 лет я был с ними. И, если теперь подлость, низость и взятка болезненно действуют на меня, то этим я обязан людям, о которых всегда говорю с почтением и любовью".

С 1839 по 1847 год он жил в Ялуторовске. Был одним из первых выпускников школы для мальчиков. Михаил Знаменский был человеком разносторонним, и это отразилось в его творчестве. На выставке будут представлены подлинные работы земляка из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Живописные пейзажи Тобольска и его окрестностей, карикатуры на обитателей губернского города, рисунки, показывающие быт северных народов, зарисовки, которые художник делал во время своих экспедиций раскрывают талант этого человека с разных сторон. Выставка продлится до 30 января 2019 г.