Ивановы отвоевали телеэфир у "Элеона"

Фото: МегаФон Фото: МегаФон

По интересу к кино уральцы обогнали жителей Дальнего Востока, Сибири и Центральной части России. С начала года они уже провели в мобильном ТВ время, сравнимое с просмотром свыше 14 млн фильмов. Самые любимое видео ­– сериалы. "Молодежка", "Игра престолов", "Ивановы-Ивановы" возглавили рейтинг зрительских симпатий. Выбором пользователей поделились аналитики сервиса "МегаФон ТВ".

"Игра престолов" уступила первое место шестисезонной спортивной драме про хоккеистов "Молодежка". Сага о Вестеросе получила лишь "серебряные" симпатии киноманов. "Ивановы-Ивановы" исключили из топа "Отель "Элеон" и заняли почетное третье место.

Самым популярным полнометражным кино осенью стали премьеры 2018 года – "Гоголь. Страшная месть", "Человек-муравей и Оса" и "Убийца 2. Против всех". Лидерами краткосрочных покупок оказались "Мир юрского периода 2", "8 подруг Оушена" и "План побега 2" – эти фильмы чаще всего пользователи брали в аренду на 48 часов. Достойное место в интернет-прокате заняла российская драма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" – ее чаще других пользователи приобретали в рамках пакетных предложений.

Востребованы у абонентов "МегаФона" и пакеты фильмов и каналов. Их рейтинг возглавляют "Кино по подписке" – доступ к 1 тыс. 500 фильмам, "Русские сериалы" – все новинки и телехиты отечественного производства и "Амедиатека" – лучшие зарубежные сериалы.

"В дни, когда никуда не хочется идти, "МегаФон ТВ" составит отличную компанию. Можно взять фильм из новинок, а можно довериться выбору сервиса и посмотреть что-то из рекомендаций, которые сформированы с помощью искусственного интеллекта на основе предпочтений пользователя. А отсутствие рекламы – приятный бонус для тех, кто ценит свое время, – говорит руководитель "МегаФон ТВ" Андрей Кушнарев. – С помощью функции "Избранное" я уже приготовил себе список фильмов и сериалов на новогодние праздники из числа рекомендованных мне сервисом".

За год число пользователей "МегаФон ТВ" выросло в 1,5 раза. Для абонентов линейки "Включайся!" видеотрафик с сервиса безлимитный, доступом к бонусному контенту – фильмам и ТВ-каналам в digital качестве – пользуется каждый второй зритель. Смотреть видео можно со смартфона, планшета, ПК и телевизоров Samsung и LG c функцией "Smart TV", к одному номеру телефона подключаются до пяти устройств.