В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные мандарины

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Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины.

Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов и крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов. При этом внешние дефекты все же возможны.

По словам экспертов, небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы эти повреждения не переходили в гниль. Специалисты советуют не обращать внимание на воздушную прослойку, пухлость мандаринов – это не дефект, а сортовая особенность.

По данным Роскачества, на прилавках можно встретить китайско-японские сорта: шивамикан, сатсума, а также гибриды родом из Турции, Туниса, Марокко и Испании: муркотт, надоркотт, клементин и другие, всего около 70 сортов.

Самые вкусные из гибридных – клементины: их в 1902 году на Сицилии вывел священник отец Клемент, соединив мандарин и местный апельсин. Их плоды — сплющенной сверху и снизу формы, яркого оранжевого цвета, сладкие и сочные, с нежным запахом. Чаще всего именно клементины еще с октября продаются в России под видом абхазских мандаринов. Самый поздний сорт — пикси — можно найти в продаже в конце зимы. У них шаровидные плоды с тонкой желто-оранжевой кожурой, сочная мякоть без косточек, а еще они исключительно долго хранятся.

Роскачество также запускает исследование мандаринов. В нем примут участие фрукты, закупленные в сетевых супермаркетах, на рынках и в магазинах "у дома". Специалисты проверят несколько сортов из Перу, Южной Африки, Турции, Китая и России, а также Марокко по 250 показателям качества и безопасности и составят подробный "мандариновый" гид, чтобы потребители смогли сделать выбор по своему вкусу.