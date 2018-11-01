Форум "Мост-2018" предложит тюменской молодежи интересную программу

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Открытый форум тюменской молодежи "Мост-2018" в Тюмени 7 и 8 декабря, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

7 декабря в 14 часов в литературно-музыкальной гостиной областной научной библиотеки им. Д. М. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) злободневные вопросы состояния современного русского языка в образовании, массмедиа, разговорной речи, литературе, песенной культуре обсудят студенты кафедр русского языка и журналистики ТюмГУ, студенты и преподаватели ТГИК, специалисты ТОГИРРО, члены тюменского Союза журналистов. Среди предложенных к обсуждению тем – "Русский язык сегодня: что происходит?", "Русский язык – духовная основа России", "Специфика образа адресата в современной рекламе мистических услуг", "Искусство речи: учит ли этому школа?", "Видеоблог как отражение современной речевой ситуации (на материале канала ВДудь)".

С анонсом своей лекции "Песенно-поэтический принцип организации Мира, Мышления, и Бытия" выступит гость из Москвы, российский поэт и композитор, бард и телеведущий Александр Мирзаян.

8 декабря базой проведения форума станет музейный комплекс им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63). Второй день обещает быть не менее насыщенным и информативным.

В 13 часов 30 минут в конференц-зале № 2 в рамках площадки "Социальное предпринимательство" выступит директор компании "Рус-Форум", предприниматель, тренер, член общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Дмитрий Захаров. Он поделится своим опытом участия в социальных проектах и расскажет, можно ли творить добро и при этом зарабатывать.

В 15 часов одновременно начнут работу несколько площадок. В амфитеатре можно будет услышать полную версию лекции Александра Мирзаяна.

В конференц-зале № 1 "О сложных вещах простыми словами" расскажет руководитель проекта "Школа скрайбинга" Наталья Изотова. Она покажет, как выделить главную мысль из большого потока информации и с помощью инструментов визуализации быстро и легко запомнить и донести ее до аудитории.

В колонном зале выступит молодежный тренер, спикер и модератор крупных образовательных проектов "Росмолодежь" из Екатеринбурга Анна Киселева. Анна - любитель всевозможных поездок по стране и миру. Она расскажет, как начать путешествовать, поделится полезными travel-лайфхаками, которые помогут начинающим путешественникам спланировать поездку с минимальным бюджетом.

Помимо вышеперечисленных площадок в течение двух дней пройдет масса интересных и полезных мероприятий. Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке.