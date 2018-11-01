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Участники конкурса "Живая классика" запишут аудиоспектакли для инвалидов по зрению

Общество, 17:27 29 ноября 2018

фото организаторов конкурса «Живая классика» Фёдор Лысиков | фото организаторов конкурса «Живая классика»

В Тюменской области участники конкурса "Живая классика" могут записать аудиоспектакли для учащихся коррекционных школ III-IV вида, сообщают организаторы конкурса "Живая классика".

Организаторы отмечают, что дети стали инициировать собственные социальные проекты, одним из которых стала запись аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей. Проект будет реализован с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Суперфиналистка конкурса "Живая классика" 2018 Варвара Яковлева и победитель московского конкурса 2018 Фёдор Лысиков решили возглавить этот проект.

"Я незрячий с рождения, – комментирует соорганизатор проекта Федор Лысиков. – Когда я учился в начальной школе, еще не было таких технологий, как сейчас, я вырос на аудиокассетах. Хотя сегодня практически любые книги доступны для всех в электронном формате, есть автоматическое озвучивание текстов, все равно это не может заменить живой речи. То, что мы придумали – это интересный проект. Когда ты читаешь книгу, тебе все равно хочется ее озвучить, так что это будет полезно и интересно для всех участников. К тому же это новые знакомства, диалог между разными детьми".

Соорганизатор проекта Варвара Яковлева рассказала, что участники проекта будут приходить в школы к незрячим детям и рассказывать о любимых книгах, а учащиеся выберут, какая из описанных книг представляет для всех них больший интерес.

Любая коррекционная школа III-IV вида, вне зависимости от того, в каком городе она находится, может принять участие в проекте. Для этого необходимо оставить заявку по форме.

Проект будет реализован при поддержке генерального спонсора конкурса "Живая классика" 2019 – ГК "Просвещение". Планируется записать около 70 аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей. "Это важный и нужный социальный проект, – считает первый вице-президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников. – "Просвещение" поможет технически осуществить запись аудиокниг, предоставит условия и студии для участников в тех городах, которые примут участие в проекте".

Президент Фонда "Живая классика" Марина Смирнова отметила, что этот проект родился естественным образом, не был придумал, спланирован. "Это детская инициатива, которую нам осталось только поддержать", сказала она.

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