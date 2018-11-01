Тобольский пенсионер стал жертвой мошенника

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У тобольского пенсионера мошенник похитил 130 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД России.

Установлено, что 60-летний потерпевший решил приобрести автомобиль на специализированном интернет-сайте. Тоболяк нашел в объявлениях подходящую машину, но у товара имелся один минус – авто стояло на продаже в Нижневартовске. Мужчина позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. Продавец ответил, что ему срочно нужны деньги и покупатели уже нашлись.

Не желая уступать выбранный автомобиль, покупатель предложил мошеннику внести предоплату. Договорились на сумме в 15 тыс. рублей. Чуть позже владелец машины сообщил, что его не так поняли, и нужно было перевести 115 тыс. рублей. Необходимые суммы денег пенсионер перевел на указанный мошенником банковский счет. После этого мнимый продавец выключил телефон и удалил объявление с сайта. Полицейские занимаются поиском подозреваемого.