Депутаты городской думы приняли бюджет Тюмени на 2019 год

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

25,3 млрд рублей составит объем доходов бюджета Тюмени на 2019 год. Главный финансовый документ города одобрили депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании 29 ноября.

"На реализацию 21 муниципальной программы будут направлены 94% расходов, - сообщил парламентариям директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук, представляя депутатам рекомендации публичных слушаний по проекту бюджета города. - Сохраняется социальная направленность бюджета, его основные приоритеты – развитие человеческого капитала, улучшение жилищных условий, а также формирование комфортной среды для граждан".

Наиболее емкой сферой бюджета 2019 года, по словам Пилипчука, является образование. На ее развитие предусмотрено 11,3 млрд рублей. Так, например, для выявления одаренных детей при поддержке Тюменского государственного университета в гимназии N 21 начнет работать центр олимпиадной подготовки для учащихся 7-11 классов.

Расходная часть бюджета города на 2019 год запланирована в размере более 27 млрд рублей. Дефицит будет покрыт за счет бюджетных остатков 2018 года.

На развитие дорожно-транспортной сети города предусмотрено почти 10 млрд рублей, из них около 4 млрд – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог, в том числе ливневой канализации, устройство тротуаров, развитие велосипедной инфраструктуры.

Более 100 млн рублей предусмотрено в бюджете 2019 года на озеленение города - почти 9 тыс. деревьев планируется высадить в Тюмени в следующем году.

Сохранены также дополнительные расходные обязательства, востребованные гражданами и организациями города. Основным из них традиционно остается льготный проезд на общественном транспорте - 822 млн рублей.

Для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны из бюджета города ежегодно направляются средства на ремонт жилых помещений. На 2019 год расходы на социальную поддержку увеличены и составят 12,8 млн рублей с учетом полного обеспечения потребности ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состоявших в списке получателей социальной выплаты.

Также ежегодно выделяются средства на оказание материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 17 млн рублей предусмотрено в бюджете 2019 года на эту поддержку.

"Бюджет сбалансированный и сохраняет преемственность приоритетов, - считает руководитель исполнительного комитета городского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Осипов. - Из года в год в Тюмени мы реализуем наши направления работы на системной основе исходя муниципальных программ, выполняемых в плановом режиме".

Документ одобрили все депутатские фракции. Бюджет города депутаты приняли большинством голосов - 30 "за" при троих, проголосовавших "против".

"Изменения, вступающие в силу с 1 января 2019 года на уровне федерального законодательства, касающиеся пенсионного законодательства, - на них ориентированы программы действующие на территории Тюмени, - отметил глава администрации города Руслан Кухарук. - Чтобы не было никаких ограничений прав тех, кто ранее мог воспользоваться льготами, мы готовим ряд изменений, которые уже рассматривались и на предыдущем заседании думы".

Как подчеркнул председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, все мероприятия, обустройство дворовых территорий и другие обеспечены сегодня финансами и будут проведены. "Сегодня с жителями города идет диалог. Возьмите, например, благоустройство дворов – нигде работы не проводятся без детального обсуждения с населением", - напомнил он.

Николай Ступников