  • 29 ноября 201829.11.2018четверг
  • USD66,9436
    EUR75,5191
  • В Тюмени -17..-19 С 7 м/с ветер северо-западный

Тюменские лыжники в составе российской сборной примут участие в Кубке мира

Спорт, 17:16 29 ноября 2018

www.flgr.ru | Фото: www.flgr.ru

Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Татьяна Алешина, Анна Жеребятьева и югорчанка Евгения Шаповалова в составе российской сборной примут участие во втором этапе Кубке мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает Федерация лыжных гонок.

Соревнования начнутся 30 ноября. В первый день предусмотрен спринт свободным стилем. 1 декабря пройдет индивидуальная гонка 10/15 км свободным стилем. Персьют 10/15 км классическим стилем пройдет 2 декабря.

Всего в составе сборной страны 10 мужчин и 9 женщин.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Большунов , Кубок мира , лыжные гонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 29.11.2018Тюменские лыжники в составе российской сборной примут участие в Кубке мира
15:59 29.11.2018Первый детский шахматный турнир прошел в Сорокино
14:53 29.11.2018Тюменским легкоатлетам достались уральские призы
13:26 29.11.2018Более сорока спортсменов выбыли по итогам первого дня чемпионата мира по бильярду в Тюмени