Тюменские лыжники в составе российской сборной примут участие в Кубке мира

| Фото: www.flgr.ru | Фото: www.flgr.ru

Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Татьяна Алешина, Анна Жеребятьева и югорчанка Евгения Шаповалова в составе российской сборной примут участие во втором этапе Кубке мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает Федерация лыжных гонок.

Соревнования начнутся 30 ноября. В первый день предусмотрен спринт свободным стилем. 1 декабря пройдет индивидуальная гонка 10/15 км свободным стилем. Персьют 10/15 км классическим стилем пройдет 2 декабря.

Всего в составе сборной страны 10 мужчин и 9 женщин.

Анжела Лебедева