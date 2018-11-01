Лучшие бильярдисты мира собрались в Тюмени

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru | Фото:

Мастерство, которое демонстрируют лучшие спортсмены-бильярдисты - результат упорных тренировок. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами после торжественной церемонии открытия чемпионата мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", который стартовал в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" в Тюмени.

"Люблю смотреть бильярд по телевизору. И, конечно же, поражают техника и мастерство, которых достигают и мужчины, и женщины в этом виде спорта. Это только внешне кажется, что все легко и красиво. Но тот, кто попробовал играть в бильярд, понимает, сколько трудов, усилий, напряженных тренировок требуется для того, чтобы достичь такого уровня. Нужно быть в хорошей физической и психологической форме, но и в психологической форме - нужны и твердая рука, и спокойный характер, и сильная воля", - подчеркнул глава региона.

Тюменская область впервые принимает бильярдный турнир столь высокого уровня. В соревнованиях участвуют 93 спортсмена из 16 стран. Чемпионат проходит на 12 столах.

Организацию тюменского чемпионата мира высоко оценил президент федерации бильярдного спорта России, председатель комитета по энергетике Государственной думы РФ Павел Завальный. Он вручил Александру Моору и вице-президенту федерации бильярдного спорта России тюменцу Сергею Рябинину почетными знаки ФБСР.

"Главное, что сами участники довольны организацией соревнований. На заседании президиума международной конфедерации пирамиды, который состоялся в рамках чемпионата мира в Тюмени, не было ни одного замечания. Все только благодарят тюменцев за отличную организацию и прекрасный прием. Будет настроение еще раз сюда вернуться", - заявил Павел Завальный в беседе с журналистами.

Финальные матчи турнира, в которых определятся чемпионы мира среди мужчин и женщин, пройдут 1 декабря.

Евгений Бабенко