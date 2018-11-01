График вывоза снега в Тюмени поставлен на контроль

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Расчистка улиц от снега в усиленном режиме в Тюмени была организована в ночь на 30 ноября, сообщает администрация города.

Накануне глава города Тюмени Руслан Кухарук провел совещание, где детально был рассмотрен вопрос организации работ по ликвидации последствий снегопада.

Дорожные службы готовы к наступлению непогоды: с утра городские улицы убирали более 600 единиц спецтехники. Вся она заведена в городскую систему мониторинга уборочной техники – каждый тюменец может увидеть количество и виды техники, ее местоположение, траекторию движения, фото процесса уборки города на портале "Тюмень – наш дом".

К первоочередным мероприятиям зимней уборки проезжей части автомобильных дорог местного значения, улиц, тротуаров относятся: обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; сгребание и подметание снега; формирование снежного вала для последующего вывоза; выполнение разрывов в валах снега на перекрёстках, у остановок пассажирского транспорта, подъездов зданий, выездов из дворов.

По окончании снегопада и завершении цикла механизированных работ вывоз снега с улиц с интенсивным трафиком допускается в течение 9 дней с момента окончания снегопада. При этом тюменские дорожники стараются вывозить снег быстрее. В ночную смену число снегоуборочной техники увеличивается.

Вопрос контроля и оценки качества выполнения работ также был рассмотрен на совещании. Специалисты МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени" круглосуточно совершают объезды и выдают подрядчикам замечания с указанием сроков устранения. Жители в свою очередь могут писать сообщения на портал "Тюмень – наш дом", все они обязательно ставятся на контроль.

Также подрядчикам необходимо усилить работы по ручной доработке прибордюрной зоны после механизированной очистки, усилить работы по расчистке подходов к пешеходным переходам и в пределах радиусов закругления.

На совещании был утвержден и поставлен на контроль график вывоза снега с 220 улиц города. В первую очередь это улицы с высокой интенсивностью движения и выделенными полосами для движения общественного транспорта.