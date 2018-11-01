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Тюменских учителей познакомили с новыми методами работы с подростками

Общество, 12:09 30 ноября 2018

из группы социального проекта «Шанс» во "ВКонтакте" | Фото: из группы социального проекта «Шанс» во "ВКонтакте"

Более 90 преподавателей тюменских школ познакомились с новыми методами и стратегиями позитивной профилактики для детей. Семинар-практикум "Новые формы профилактической работы с подростками" проходил совместно с представителями мультицентра "Моя территория" и социального проекта "Шанс".

Учителям представили систему наставничества, а также рассказали о том, как с помощью медиаинструментов можно выстроить профилактическую работу в социальных сетях. Педагоги разбились на группы и попытались проработать сюжет социальной рекламы для подростков на актуальные темы. Кроме того, участники семинара узнали о новом направлении проекта "Шанс" - "Двойное наставничество".

Учителя высоко оценили документальный фильм про Тюменскую воспитательную колонию "Drugоценность", продюсером и режиссером которого выступила представитель молодежного мультицентра "Моя территория" Юлия Киселёва. Его признали лучшим среди созданных медианаставниками и участниками проекта "Шанс", сообщают в пресс-службе проекта.

из группы социального проекта «Шанс» во "ВКонтакте" | Фото: из группы социального проекта «Шанс» во "ВКонтакте"

Дарья Казакова

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# моя территория , трудные подростки , учителя , шанс72

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